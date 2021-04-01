Названа предварительная причина пожара в Благовещенске

https://static.news.ru/photo/79013db4-9372-11eb-979c-96000091f725_660.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

Нарушение в работе электропроводки могло стать причиной пожара в кардиохирургическом корпусе в Благовещенске. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Предварительная причина возгорания — нарушения в работе электрической проводки, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также сообщается, что прокуратура Благовещенска начала проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Дмитрий Ханюков.

Инцидент произошёл в Благовещенске утром 2 апреля. Загорелась кровля здания. В настоящее время пожар локализован, тушение продолжается. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.

По имеющимся данным, никто не пострадал. Из больницы эвакуированы 67 человек. При этом на первом этаже здания всё это время длилась операция. Там находятся один пациент и восемь членов операционной бригады.

В тушении пожара участвуют 59 человек и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что в городе Канаш Чувашской Республики загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, из многоэтажки вывели 170 жильцов. Многие были доставлены в пункты временного размещения. Об этом писал NEWS.ru.