https://static.news.ru/photo/4140b144-e869-11e9-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

17-летнюю студентку МГТУ имени Баумана в Домодедово мог убить бывший супруг её сестры. По одной из версий, мужчина винил семью в том, что он потерял работу и его брак распался.

Мужчина пришёл в дом к бывшим родственникам, чтобы отомстить. Однако все были в отъезде, кроме Алисы.

Он винил погибшую во всех проблемах, Алису винил. Он работал у Алисиного папы. Он раньше был никто, а отец у нее нормальный. Они развелись, его тут же уволили с работы, — цитирует РЕН ТВ слова знакомого семьи.

Он считает, что мужчина просто не смог смириться с разводом, поэтому выместил всю злобу на студентке.

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили накануне в частном доме на улице Светлой города Домодедово. Исходя из обнародованных данных, преступник не только наносил удары ножом, но и душил девушку. Шея студентки была перетянута ремнём. Убийца после совершения преступления ничего из дома не украл, хотя в коттедже хранились деньги.

Ранее News.ru писал о том, что подмосковные следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в Домодедово. Им оказался 34-летний местный житель.