Напавшие на помощника главы Ялты чеченцы объявили себя потерпевшими

Напавшие на помощника главы администрации Ялты уроженцы Чечни объявили себя потерпевшими. Они обвинили Дилявера Сейдаметова в избиении.
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Конфликт с помощником ялтинского главы возник из-за замечания, которое Дилявер Сейдаметов сделал шумной компании. Нападавшие агрессивно ездили по жилому кварталу на машине с чеченскими номерами, а во дворе в этот момент играли дети. Чиновник попросил их прекратить, и они уехали. Однако позже они вернулись на двух машинах и с обрезками арматуры. Преступники набросились на мужчину, но тот дал отпор. Один из нападавших ударил его по голове железным прутом.
Подозреваемые бросили машины и скрылись с места ЧП. Сейдаметов в настоящий момент находится в больнице, писал NEWS.ru.
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