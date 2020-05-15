Напавшие на помощника главы Ялты чеченцы объявили себя потерпевшими

https://static.news.ru/photo/65f0fdf6-a7e4-11ea-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напавшие на помощника главы администрации Ялты уроженцы Чечни объявили себя потерпевшими. Они обвинили Дилявера Сейдаметова в избиении.

Как сообщает «Подъём», нападавшие оказались гастарбайтерами и проживали в посёлке Симеиз. Молодые люди заявили, что мужчина сам напал на них и нанёс двоим тяжёлые увечья. Они задержаны. Полиция рассматривает возможность их перевода в другое отделение, чтобы избежать эскалации напряжённости.

Конфликт с помощником ялтинского главы возник из-за замечания, которое Дилявер Сейдаметов сделал шумной компании. Нападавшие агрессивно ездили по жилому кварталу на машине с чеченскими номерами, а во дворе в этот момент играли дети. Чиновник попросил их прекратить, и они уехали. Однако позже они вернулись на двух машинах и с обрезками арматуры. Преступники набросились на мужчину, но тот дал отпор. Один из нападавших ударил его по голове железным прутом.

Подозреваемые бросили машины и скрылись с места ЧП. Сейдаметов в настоящий момент находится в больнице, писал NEWS.ru.