Выходцы из Чечни избили железной трубой ялтинского чиновника

Помощника главы администрации города Ялта Дилявера Сейдаметова избили железной трубой. Причиной стало замечание, которое он сделал компании выходцев из Чечни.
Нападавшие агрессивно ездили по жилому кварталу на машине с чеченскими номерами, а во дворе в этот момент играли дети,
Однако позже они вернулись на двух машинах и с обрезками арматуры. Преступники набросились на мужчину, но тот дал отпор. Один из нападавших ударил его по голове железным прутом.
Подозреваемые бросили машины и скрылись с места ЧП. Сейдаметов в настоящий момент находится в больнице.
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