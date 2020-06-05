Выходцы из Чечни избили железной трубой ялтинского чиновника

https://static.news.ru/photo/9f97d55a-a75a-11ea-9a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощника главы администрации города Ялта Дилявера Сейдаметова избили железной трубой. Причиной стало замечание, которое он сделал компании выходцев из Чечни.

Нападавшие агрессивно ездили по жилому кварталу на машине с чеченскими номерами, а во дворе в этот момент играли дети, передаёт «Подъём» со ссылкой на источник. Чиновник попросил их прекратить, и они уехали.

Однако позже они вернулись на двух машинах и с обрезками арматуры. Преступники набросились на мужчину, но тот дал отпор. Один из нападавших ударил его по голове железным прутом.

Подозреваемые бросили машины и скрылись с места ЧП. Сейдаметов в настоящий момент находится в больнице.

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