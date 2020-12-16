Напавшего на охранника КПП поликлиники Минобороны арестовали

https://static.news.ru/photo/5edf612e-403c-11eb-99fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы Илья Соловьёв, напавший на охранника КПП поликлиники Минобороны РФ, арестован. Соответствующее постановление вынес Хамовнический суд столицы.

Под стражей мужчина проведёт два месяца, до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл вечером 15 декабря на Гоголевском бульваре. Соловьёв совершил нападение при попытке пройти через КПП медучреждения. Он отобрал у охранника штык-нож и нанёс ему колото-резаные ранения в предплечье и височную область. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы трое неизвестных, двое из которых были в экипировке доставщиков еды, ворвались в магазин «Магнолия» с бейсбольной битой. Они разбили витрины и стеллажи в зале, а также избили охранника. Тот был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Злоумышленники с места преступления скрылись.