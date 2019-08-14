https://static.news.ru/photo/69b1fb8c-bedf-11e9-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Появилась информация о нападении на сотрудника полиции на северо-западе столицы.

По предварительным данным, инцидент произошел около дома № 8 по улице Демьяна Бедного в районе Хорошёво-Мнёвники, сообщают источники News.ru в экстренных службах города. Подробности произошедшего выясняются.

Как писал News.ru ранее, мужчина был ранен 14-летним жителем столицы после того, как сделал замечание подростку и его компании. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в ночь на 11 августа в доме на Нижегородской улице. О происшествии сообщил 29-летний пострадавший, получивший колото-резаное ранение.