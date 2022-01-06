Над Кубанью в Рождество пролетел метеорит

В рождественскую ночь жители Краснодарского края засняли на видео падение крупного метеорита. Многие отметили тот факт, что падение небесного тела произошло в знаменательный православный праздник. Об этом сообщает газета «КП-Кубань».

Мы гуляли с семьёй по набережной в Абрау-Дюрсо, я случайно подняла глаза в небо, а тут ярчайший метеор. Как след от салюта! Я такое впервые в жизни вижу, — рассказала изданию местная жительница Евгения Иванова.

Некоторые очевидцы сообщили, что метеорит был виден на побережье Чёрного моря и в центральной части региона.

Ранее NASA сообщило о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48. Первый астероид размером с Биг-Бен, а второй вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг. По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров.

Другой астероид, 1994 PC1, пролетит мимо Земли на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что является по данным Центра изучения околоземных объектов NASA близким подходом. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило в космос зонд DART, который в октябре 2022 года должен достигнуть и врезаться в небольшой астероид Диморфос на скорости примерно 6,6 км/с.