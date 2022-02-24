На юге РФ зафиксировали разрушения жилых домов из-за украинских снарядов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, выпущенные с Украины снаряды разрушили жилые дома в регионе. Он напомнил, что область граничит с другим государством, пишет РИА Новости. Более точное место разрушений не уточняется.

У нас есть... разрушения, насчитали шесть эпизодов, — сказал он на заседании областной Думы.

При этом, как уточняет агентство, в пресс-службе региона не стали уточнять, где именно были зафиксированы разрушения. Там отметили, что это компетенция следственных органов. В следственных органах региона и в силовых структурах пока не комментируют данную информацию.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.