На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами

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Автомобили с российскими номерами разрисовали краской неизвестные злоумышленники в украинском курортном городе Бердянске. Об этом сообщает портал «ProБердянск».

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 августа, пострадали два автомобиля, находившиеся возле одного из отелей.

Неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск — не место для отдыха российских автомобилистов».

Как выяснилось в дальнейшем, владельцами автомобилей оказались граждане Украины.

По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.

Ранее сообщалось, что памятник российскому консулу осквернили в Северной Македонии.