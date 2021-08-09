На украинском курорте разрисовали автомобили с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами разрисовали краской неизвестные злоумышленники в украинском курортном городе Бердянске. Об этом сообщает портал «ProБердянск».
Инцидент
Неизвестные закрасили номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По данным портала, таким образом вандалы могли пытаться продемонстрировать, что «Бердянск — не место для отдыха российских автомобилистов».
Как выяснилось в дальнейшем, владельцами автомобилей оказались граждане Украины.
По факту происшествия местные правоохранители проводят разбирательство.
Ранее сообщалось, что памятник российскому консулу осквернили в Северной Македонии.