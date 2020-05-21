На Украине мужчина застрелил семь человек

https://static.news.ru/photo/2b5a7326-9bf9-11ea-aa20-fa163e074e61_660.jpg Фото: anton.gerashchenko.7/Facebook

В Житомирской области Украины мужчина в ходе конфликта с неизвестными застрелил семь человек. Инцидент произошёл ночью 22 мая возле частных прудов.

Житель села Новоселица открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате семь человек скончались от огнестрельных ранений. На месте расправы работают следственно-оперативные группы, обстоятельства случившегося выясняются.

Стрелка задержали правоохранители, охотничье ружьё изъяли, сообщили в региональном отделе коммуникации полиции.

По факту расправы начато уголовное дело об умышленном убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

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