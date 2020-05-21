На Украине мужчина застрелил семь человек

В Житомирской области Украины мужчина в ходе конфликта с неизвестными застрелил семь человек. Инцидент произошёл ночью 22 мая возле частных прудов.
Житель села Новоселица открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате семь человек скончались от огнестрельных ранений. На месте расправы работают следственно-оперативные группы, обстоятельства случившегося выясняются.
Стрелка задержали правоохранители, охотничье ружьё изъяли,
По факту расправы начато уголовное дело об умышленном убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.
В Москве молодой человек расстрелял любовника и его мать из-за интимных фото. Парень погиб на месте, а женщина была госпитализирована, писал NEWS.ru.
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