Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек

09:41, 22 мая 2020 20
Фото: anton.gerashchenko.7/Facebook

В Житомирской области Украины мужчина в ходе конфликта с неизвестными застрелил семь человек. Инцидент произошёл ночью 22 мая возле частных прудов.

Житель села Новоселица открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате семь человек скончались от огнестрельных ранений. На месте расправы работают следственно-оперативные группы, обстоятельства случившегося выясняются.

Стрелка задержали правоохранители, охотничье ружьё изъяли, сообщили в региональном отделе коммуникации полиции.

По факту расправы начато уголовное дело об умышленном убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

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