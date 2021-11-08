На трассе в Санкт-Петербург Porsche разорвало пополам

На федеральной трассе «Скандинавия» в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Porsche. Машину разорвало пополам. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Как пишет один из пользователей, авария произошла около 11 часов в понедельник, 8 ноября, на 162-м километре пути. Водитель потерял управление машиной, после чего врезался в столб. В результате автомобиль откинуло в кювет, разорвав от удара пополам.

Как видно на опубликованных в Сети снимках, передняя часть авто осталась относительно целой. Возможно, именно это и спасло жизнь водителю.

Он получил травму спины. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали скорую. В результате водителя увезли в одну из местных больниц. Его состояние не уточняется.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» изданию «Фонтанка» уточнили , что авария произошла ещё на городском участке трассы, в 700 метрах от въезда на Западный скоростной диаметр.

Ранее автомобиль Tesla Model S Plaid врезался в фонарный столб в Новой Москве и сгорел. Машина принадлежит сыну миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скоробогатько Ивану. Водитель после аварии выжил.