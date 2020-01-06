Утром в среду, 8 января, на территории канадской столицы Оттавы произошла стрельба. Об этом журналистам сообщили представители местной полиции.
Исходя из обнародованного сообщения властей Оттавы, в результате стрельбы многие люди были ранены. Более подробная информация по поводу обстоятельств и результатов происшествия на данный момент отсутствует,
Как ранее писал NEWS.ru, стрельба произошла в Торонто. В результате ЧП погиб один человек.
Инцидент случился 1 января. Неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль. Пули попали в водителя и пассажира.
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