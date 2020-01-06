https://static.news.ru/photo/b7477f50-321d-11ea-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Утром в среду, 8 января, на территории канадской столицы Оттавы произошла стрельба. Об этом журналистам сообщили представители местной полиции.

Исходя из обнародованного сообщения властей Оттавы, в результате стрельбы многие люди были ранены. Более подробная информация по поводу обстоятельств и результатов происшествия на данный момент отсутствует, передаёт ABC News.

Как ранее писал NEWS.ru, стрельба произошла в Торонто. В результате ЧП погиб один человек.

Инцидент случился 1 января. Неизвестный расстрелял припаркованный автомобиль. Пули попали в водителя и пассажира.