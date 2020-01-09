https://static.news.ru/photo/79c95882-32cd-11ea-bb97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Сегежского района Карелии был обнаружен мёртвым сотрудник правоохранительных органов. Об этом в четверг, 9 января, журналистам сообщили представители МВД по республике.

Тело водителя дежурной части полиции нашли накануне. По одной из обнародованных версий, он совершил самоубийство. Предполагается, что мужчина свой последний день провёл в одиночестве у себя дома.

Водитель дежурной части в Сегежском районе был обнаружен мёртвым. По данному факту ведётся проверка, — приводит РИА Новости сообщение от МВД Карелии.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция обнаружила труп 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что девушка сожительствовала с 24-летним Антоном Сидоровым — героем мема «Повар спрашивает повара», хозяином квартиры.