На территории Сегежского района Карелии был обнаружен мёртвым сотрудник правоохранительных органов. Об этом в четверг, 9 января, журналистам сообщили представители МВД по республике.
Тело водителя дежурной части полиции нашли накануне. По одной из обнародованных версий, он совершил самоубийство. Предполагается, что мужчина свой последний день провёл в одиночестве у себя дома.
Водитель дежурной части в Сегежском районе был обнаружен мёртвым. По данному факту ведётся проверка, —
приводитРИА Новости сообщение от МВД Карелии.
Как ранее писал NEWS.ru, полиция обнаружила труп 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что девушка сожительствовала с 24-летним Антоном Сидоровым — героем мема «Повар спрашивает повара», хозяином квартиры.
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