На Ставрополье воспитательница избила не желавшего спать ребёнка

В Ставропольском крае воспитательница детского сада ударила по лицу мальчика, который не хотел спать в тихий час.

Инцидент произошёл в детском саду № 40 в городе Георгиевске. Мать ребёнка сняла последствия побоев на видео.

Ударила воспитательница моего ребёнка из-за того, что он не захотел ложиться спать. Что мне делать? Как поступать, вот как? Вот смотрите, гематома пошла на лице, отпечаток, — цитирует Life.ru мать ребёнка.

Воспитательница подтвердила, что применила к воспитаннику физическое насилие и признала свою вину. Администрация округа и управление образования создали комиссию и провели служебную проверку, по результатам которой воспитателя уволили. Об этом сообщила в Instagram исполняющая полномочия главы Георгиевского городского округа Ставропольского Жанна Донец.

Такое поведение абсолютно не допустимо, оно противоречит кодексу педагога, пострадал малыш, душевная травма нанесена его родным и близким. — написала она в соцсети.

Ранее похожий случай произошёл в частном саду в Москве. Там воспитательница ударила ребёнка по лицу за упавшую вафлю. Как отметили в прокуратуре столицы, коллективное заявление поступило от нескольких семей. К нему приложили видеоролик, на котором женщина бьёт малыша и ругает других детей за то, что они плачут, писал NEWS.ru.