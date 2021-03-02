Воспитатель в частном детсаду Москвы отхлестала ребёнка за упавшую вафлю

https://static.news.ru/photo/5ad298a4-7baa-11eb-9411-96000091f725_660.jpg Фото: Прокуратура Москвы

В частном саду в Москве воспитательница ударила ребёнка по лицу за упавшую вафлю. Прокуратура столицы начала проверку по факту произошедшего.

Как отметили в ведомстве, накануне от нескольких семей поступило коллективное заявление. К нему приложили видеоролик, на котором женщина бьёт малыша, и ругает других детей за то, что они плачут.

Как пишут СМИ, речь идёт о детском саду «Гудвин» на Нагатинской улице, который расположен на первом этаже здания в двух совмещённых квартирах.

Всё началось с того, что один из детей — Алеша, которому нет ещё и двух лет — уронил на пол вафлю и она раскрошилась. Воспитатель отреагировал на это очень нервно, — рассказал kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, мама пострадавшего ребёнка предоставила в прокуратуру аудиозапись, на которой слышны звуки ударов, после которых её сын начинает кричать ещё сильнее.

Как ранее писал NEWS.ru, в Новосибирске группа подростков избила 12-летнего школьника из-за брекетов. Медики диагностировали у мальчика перелом позвоночника в трёх местах и множественные ушибы.