На северо-западе столицы произошло возгорание в ангаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении в 125 км к северо-западу от города Тернате в центральной Индонезии. Информация о пострадавших не поступала.

Эксперты оценили характер сотрясений в эпицентре как «разрушительный». На данный момент устанавливаются детали происшествия. NEWS.ru писал ранее, что землетрясение произошло в Китае. Его толчки ощущались и в российском Благовещенске.