На северо-западе столицы произошло возгорание в ангаре

МЧС сообщило о пожаре в ангаре на улице Дубравной в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.
В 21:47 поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре на улице Дубравная. Горит металлический ангар, площадь возгорания уточняется. Предварительно пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
На данный момент спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. В экстренных службах отмечают, что внутри ангара может храниться бензин.
NEWS.ru ранее передавал, что пожар произошёл на стройке COVID-центра в Новой Москве. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
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