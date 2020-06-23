На севере Москвы произошла стрельба

https://static.news.ru/photo/6878bc1c-b58b-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что на севере Москвы была стрельба.

ЧП произошло на Алтуфьевском шоссе. Неизвестный открыл огонь. Эту информацию проверяют полицейские. Данных о пострадавших пока нет, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек. На месте конфликта работают сотрудники полиции и медики.

Как писал NEWS.ru, 18 июня произошла стрельба в квартире, которая находится на севере столицы. Мужчина по имени Савелий приехал к своей девушке, чтобы выяснить отношения. В помещении также находились мать девушки и её брат. Стрелок сначала убил девушку, затем её мать и ребёнка, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта. Лицензии на пистолет и карабин у него имелись.

Выяснилось, что убитую девушку зовут Екатерина Хлюпина и она является моделью, работавшей с кутюрье Вячеславом Зайцевым. Она участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии девушка рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.

По факту случившегося Следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. На место выехал замруководителя Главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.