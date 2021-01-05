На севере Москвы 15-летняя школьница покончила с собой

https://static.news.ru/photo/3872ef74-5103-11eb-a899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Тело 15-летней девочки обнаружили на севере Москвы. По предварительной информации, она покончила жизнь самоубийством.

Предположительно, девочка покончила с собой, — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Выясняются детали произошедшего.

Ранее в середине декабря житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры, а после этого покончил с собой. При этом у мужчины не было разрешения на оружие. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия.

Как сообщал NEWS.ru, житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире. Мужчина вышел в прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» около 04:00 31 декабря из своей квартиры на улице Твардовского, 8.

Трансляцию он анонсировал заранее. Судя по всему, ничто не предвещало трагической развязки, но через 20 с небольшим минут он совершил суицид перед камерой. Известно, что за две недели до смерти он публиковал на своей странице стихи, которые многим напомнили прощание.