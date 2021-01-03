Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/5160c282-4da1-11eb-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Друзья и подписчики 40-летнего мужчины из Новосибирска оказались невольными свидетелями его гибели. Он покончил с собой в прямом эфире.

Мужчина вышел в прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» около 04:00 31 декабря из своей квартиры на улице Твардовского, 8. Трансляцию он анонсировал заранее. Судя по всему, ничто не предвещало трагической развязки, но через 20 с небольшим минут он совершил суицид перед камерой. Известно, что за две недели до смерти он публиковал на своей странице стихи, которые многим напомнили прощание, сообщает портал Vesti.ru

Как передаёт «7 канал Красноярск», жена погибшего рассказала, что накануне трагедии они поругались. Впрочем, пока неясно, толкнула ли ссора мужчину на такой шаг. Отмечается, однако, что он не впервые пытался свести счёты с жизнью.

У самоубийцы осталось двое детей шести и четырёх лет. Более того, его вдова призналась, что вновь ждёт ребёнка. Следственный комитет начал проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, в общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело бывшего подполковника полиции с пулевым ранением головы. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку».