Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире

Друзья и подписчики 40-летнего мужчины из Новосибирска оказались невольными свидетелями его гибели. Он покончил с собой в прямом эфире.
Мужчина вышел в прямой эфир в соцсети «ВКонтакте» около 04:00 31 декабря из своей квартиры на улице Твардовского, 8. Трансляцию он анонсировал заранее. Судя по всему, ничто не предвещало трагической развязки, но через 20 с небольшим минут он совершил суицид перед камерой. Известно, что за две недели до смерти он публиковал на своей странице стихи, которые многим напомнили прощание,
Как
У самоубийцы осталось двое детей шести и четырёх лет. Более того, его вдова призналась, что вновь ждёт ребёнка. Следственный комитет начал проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, в общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело бывшего подполковника полиции с пулевым ранением головы. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку».