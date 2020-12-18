Нижегородец во время ссоры убил жену и покончил с собой

Житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство.
Инцидент произошёл днём 18 декабря на улице Суетинской. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте.
По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Как полагают следователи СК, именно это обстоятельство и привело к трагедии, — отметили в местном СУ СК.
У мужчины не было разрешения на оружие. Силовики возбудили уголовное дело по данному факту.
В настоящий момент сотрудники СК и полиции работают на месте ЧП. Они допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и выясняют обстоятельства произошедшего,
Ранее житель Белгорода, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал тёщу и попытался убить своего 10-летнего сына. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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