Нижегородец во время ссоры убил жену и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/80f31888-4162-11eb-a013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижнего Новгорода застрелил свою жену в ходе ссоры. После этого он совершил самоубийство.

Инцидент произошёл днём 18 декабря на улице Суетинской. 40-летний мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в 37-летнюю жену, которая скончалась на месте.

По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Как полагают следователи СК, именно это обстоятельство и привело к трагедии, — отметили в местном СУ СК.

У мужчины не было разрешения на оружие. Силовики возбудили уголовное дело по данному факту.

В настоящий момент сотрудники СК и полиции работают на месте ЧП. Они допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости.

Ранее житель Белгорода, будучи в нетрезвом состоянии, зарезал тёщу и попытался убить своего 10-летнего сына. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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