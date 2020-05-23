На Курилах проснулся вулкан Эбеко

https://static.news.ru/photo/51997694-9dad-11ea-9639-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhtravels.narod.ru

Пять пепловых выбросов зарегистрировали 24 мая на вулкане Эбеко на острове Парамушир. Об этом сообщили в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения на Курилах.

Высота столба дыма достигала пяти километров над уровнем моря. Пепловые шлейфы распространялись в восточном направлении на расстояние 10 километров, — рассказала РИА Новости сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

По её словам, последняя эксплозия была зафиксирована в 11.00 по московскому времени. Для местной авиации сейчас установлен оранжевый цветовой код опасности.

Последний раз пепловый выброс на вулкане Эбеко был зафиксирован 29 апреля 2020 года. Тогда ветер разнёс пепловый шлейф на 10 километров и он смог долететь до ближайшего населённого пункта, писал NEWS.ru.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.