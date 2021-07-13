На Кубани проверят гостиницы после взрыва в Геленджике

Проверка соблюдения пожарной безопасности будет проведена в гостиницах Краснодарского края в связи со взрывом в Геленджике. Соответствующее поручение отдал глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своём Instagram.

С учётом того, что у нас идёт курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться, — подчеркнул он.

Кондратьев добавил, что поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов.

Взрыв в гостинице «Азария» в Геленджике произошёл днём 13 июля. По данным краевого управления СКР, один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Все они госпитализированы. В числе пострадавших 14-летняя девочка.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в магазине, который располагался на первом этаже гостиницы. Предполагается, что его причиной стала утечка газа.