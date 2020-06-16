На Камчатке введён режим ЧС из-за крупного пожара

https://static.news.ru/photo/cb3295a4-afc2-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Крупный лесной пожар возник в Быстринском районе Камчатки около села Эссо.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, площадь возгорания составила более 750 га. В ходе совместного заседания оперштаба Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Быстринского района «было принято решение ввести там режим чрезвычайной ситуации в лесах», отметил собеседник агентства.

В настоящее время с огнём борются порядка 60 человек и около 20 единиц спецтехники, в том числе вертолёты. В ликвидации пожара принимают участие сотрудники лесоохраны, дежурный караул пожарной части Быстринского района и волонтёры. Также в район ЧС прибыли 10 сотрудников пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Камчатке.

Как писал NEWS.ru, специалисты Рослесхоза спрогнозировали высокий риск лесных пожаров в июне в подавляющем большинстве российских регионов. В ведомстве отметили, что ряду субъектов федерации присвоен чрезвычайный класс пожарной опасности.