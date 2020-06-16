На Камчатке введён режим ЧС из-за крупного пожара

Крупный лесной пожар возник в Быстринском районе Камчатки около села Эссо.
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В настоящее время с огнём борются порядка 60 человек и около 20 единиц спецтехники, в том числе вертолёты. В ликвидации пожара принимают участие сотрудники лесоохраны, дежурный караул пожарной части Быстринского района и волонтёры. Также в район ЧС прибыли 10 сотрудников пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Камчатке.
Как писал NEWS.ru, специалисты Рослесхоза спрогнозировали высокий риск лесных пожаров в июне в подавляющем большинстве российских регионов. В ведомстве отметили, что ряду субъектов федерации присвоен чрезвычайный класс пожарной опасности.
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