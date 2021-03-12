На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла

https://static.news.ru/photo/3fef3610-83dd-11eb-9b2a-96000091f725_660.jpg Фото: kam.emsd.ru

У берегов Камчатки произошло землетрясение. Магнитуда оценивается в 5,1 балла.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано вечером 13 марта 2021 года. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в точке с координатами 54.87 северной широты, 164.49 восточной долготы, на глубине 60 километров, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Эпицентр находился в акватории Тихого океана на расстоянии 102 километров к юго-западу от села Никольское Алеутского муниципального округа. В населённом пункте сила подземных толчков оценивалась в один-два балла.

В селе Никольском, где толчки ощущались сильнее всего, спасатели произвели осмотр зданий, социально-значимых и потенциально опасных объектов, а также объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, жилых домов. Разрушений не обнаружено, жертв и пострадавших нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, 12 марта в регионе Фессалия в центральной Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Примечательно, что 3 и 4 марта в Фессалии отмечались два шестибалльных землетрясения. Эпицентр последних подземных толчков находился рядом с городом Эласон, как и в прошлые разы. Очаги отстоят друг от друга на несколько километров.