На химическом предприятии в Липецкой области прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/08931bdc-070f-11eb-bec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области/facebook.com

Неизвестное вещество сдетонировало в одноэтажном здании в Ельце (Липецкая область), принадлежащем химическому предприятию «Энергия».

Как передаёт «ПолитЭксперт», взрывом в здании выбило стёкла. Это подтверждается показаниями очевидцев. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По предварительным данным, при взрыве пострадала женщина, её госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами. Работа цеха, где произошла детонация, приостановлена. Остальные подразделения предприятия функционируют в нормальном режиме. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве в Перми. Местный житель изготовил бомбу и заложил её под автомобиль женщины, с которой не поделил парковочное место. В результате пострадали заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тыс. рублей. Люди при взрыве не пострадали.