Мёртвого младенца нашли на съёмной квартире в Мытищах

В квартире одного из домов в подмосковных Мытищах было обнаружено тело новорождённого без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, 30-летняя женщина рожала в домашних условиях, младенец появился на свет без признаков жизни. Следователи инициировали проведение проверки по этому факту.
В ходе проверки установлено, что утром в съёмной квартире женщина 1990 года рождения родила ребёнка, находясь на 38-й неделе беременности, после родов младенец признаков жизни не подавал, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Московской области.
Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили соседей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили в одной из квартир по улице Стародеревенской тело новорождённого ребёнка в полиэтиленовом пакете. Хозяин жилища путается в показаниях. Сначала он рассказал, что к нему вместе с друзьями пришла знакомая девушка, якобы вместе с ребёнком. Потом он изменил показания, пояснив, что «валявшегося» ребёнка нашли на улице. Через некоторое время хозяин квартиры выдал другую версию: ребёнок изначально был в квартире, его якобы нашли на полу в коридоре. Мужчина объяснил изменение своих показаний плохой памятью, а также тем, что недавно выпивал.