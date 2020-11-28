Мёртвого младенца нашли на съёмной квартире в Мытищах

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Минздрав Челябинской области проведёт разбор действий врачей и медперсонала в лечебном заведении после смерти местной жительницы, которая якобы долго ожидала госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, жительнице города Касли стало плохо, она вызвала врача. Терапевт направил её на КТ, показавшее поражение лёгких на 40%. Пациентку направили в стационар, однако там не оказалось свободных...