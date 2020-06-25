МВД РФ объявило в розыск предпринимателя из Молдавии Ренато Усатого

https://static.news.ru/photo/7be99c4c-b6dc-11ea-99d2-fa163e074e61_660.jpg Ренато Усатый Фото: Renato Usatii/facebook.com

Российское МВД сообщило об объявлении в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого. Причиной стало уголовное дело по факту организации преступного сообщества.

Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако сам Усатый считает, что в Интерполе его не включат в базу международного розыска. Несколько лет назад ведомство признало расследование против него политически мотивированным. По данным Интерпола, оно было организовано главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.

В апреле 2020 года Ренато Усатый лишился $700 тысяч в ходе проверки по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Деньги были изъяты в ходе обысков ФСБ. Предприниматель отвергает любую связь с делами экс-полковника.

Усатый является одним из главных оппонентов лидера страны Игоря Додона. Кроме того, он намеревался выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

Как информировал NEWS.ru, российское МВД обвинило Усатого в выводе из РФ более 500 млрд рублей.