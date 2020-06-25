МВД РФ объявило в розыск предпринимателя из Молдавии Ренато Усатого

Российское МВД сообщило об объявлении в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого. Причиной стало уголовное дело по факту организации преступного сообщества.
Ренато Усатый объявлен в федеральный розыск, — цитирует сообщение ТАСС.
Однако сам Усатый считает, что в Интерполе его не включат в базу международного розыска. Несколько лет назад ведомство признало расследование против него политически мотивированным. По данным Интерпола, оно было организовано главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.
В апреле 2020 года Ренато Усатый лишился $700 тысяч в ходе проверки по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Деньги были изъяты в ходе обысков ФСБ. Предприниматель отвергает любую связь с делами экс-полковника.
Усатый является одним из главных оппонентов лидера страны Игоря Додона. Кроме того, он намеревался выставить свою кандидатуру на президентских выборах.
Как информировал NEWS.ru, российское МВД обвинило Усатого в выводе из РФ более 500 млрд рублей.