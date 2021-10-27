МВД опубликовало видео операции по поимке вымогавших 100 млн рублей

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали в Подмосковье подозреваемых в похищении человека. 49-летнего мужчину три недели насильно удерживали, избивали и требовали выкуп в размере 100 млн рублей. Видео спецоперации опубликовано на сайте «МВД-Медиа».

По предварительным данным, в июне этого года в Москве несколько неизвестных, угрожая мужчине оружием, насильно усадили его в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи. Почти три недели соучастники незаконно удерживали его в доме, систематически избивали и за освобождение требовали от него выкуп в размере 100 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Недобившись требуемой суммы, вымогатели обваривали квартиру мужчины, вынеся из неё ценные вещи на сумму более 3 млн рублей. А также под угрозами заставили его оформить кредитный договор на сумму 4,5 млн рублей под залог недвижимости. После этого его отпустили.

На кадрах силовики врываются в квартиру и задерживают одного из похитителей. Также показаны пистолет и оружие, изъятое в ходе обыска у подозреваемых.

СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам имущественных преступлений и незаконного оборота оружия. Задержанные арестованы.

Ранее сообщалось, что в Саратове напротив здания областного ГУ МВД неизвестные перекрыли проезжую часть и устроили народное гулянье. Очевидцы сообщили, что автомобили были частью свадебного кортежа, который остановился посреди дороги, чтобы отметить событие.