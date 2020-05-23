МВД: в ходе спецоперации в московском банке никто не пострадал

https://static.news.ru/photo/79a105f0-9cf2-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пострадавших в результате операции в отделении Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве, где 23 мая произошёл захват заложников, нет. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как писал NEWS.ru, 23 мая мужчина ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. По словам очевидца, изначально он хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников.

Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение. Здание пришлось брать штурмом. На момент задержания захватчик находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.