Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить часть публикации, которая пропагандирует наркотики. Ведомство не привело названия заметки. Экспертизу проводило МВД.
По заключению специалистов, «названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам».
Сама «Медуза» уточнила, что речь идёт о расследовании мифов о наркомании. Каждый раздел публикации был посвящен конкретному стереотипу. Страницу этой статьи уже внесли в Единый реестр запрещенной информации.
Издание скрыло материал так, что он теперь не доступен на территории России, но окончательно удалять не стало.
Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой. Она была дополнена нецензурной интерпретацией названия страны.