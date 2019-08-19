https://static.news.ru/photo/cd105fc6-c28f-11e9-b062-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Укуренные» Фото: Paramount Pictures

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить часть публикации, которая пропагандирует наркотики. Ведомство не привело названия заметки. Экспертизу проводило МВД.

По заключению специалистов, «названия разделов статьи сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам».

Сама «Медуза» уточнила, что речь идёт о расследовании мифов о наркомании. Каждый раздел публикации был посвящен конкретному стереотипу. Страницу этой статьи уже внесли в Единый реестр запрещенной информации.

Издание скрыло материал так, что он теперь не доступен на территории России, но окончательно удалять не стало.

Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой. Она была дополнена нецензурной интерпретацией названия страны.