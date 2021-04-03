Мужчину в Москве избили бильярдными шарами

https://static.news.ru/photo/9e1c647c-9532-11eb-b402-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Злоумышленники напали на мужчину на севере Москвы. Они избили его бильярдными шарами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшего караулили на подземной парковке гаражного кооператива «Бриз» двое жителей Мордовии. Они накинулись на него и нанесли травмы. Причины произошедшего неизвестны. Потерпевший находится в реанимации, у него сломаны рёбра и ноги.

Силовики задержали злоумышленников. Выясняются мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейский до смерти избил сына в Москве. Инцидент произошёл 8 марта в одном из домов на Пролетарском проспекте. Известно, что инспектор ДПС был пьян.

Как писал NEWS.ru, житель Таджикистана напал на охранника консульства в Москве. Он ударил мужчину кулаком, а потом достал нож. Злоумышленника сумели скрутить. По предварительным данным, он был объявлен в розыск по обвинению в причастности к радикальной группировке. Вероятно, мужчина был членом так называемой спящей ячейки.