https://static.news.ru/photo/52aa7c5a-19d6-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Одного из участников конфликта на севере Москвы привязали к дереву в парке его оппоненты. Инцидент произошёл на Кронштадтском бульваре.

О нападении на мужчину сообщили очевидцы.

Прибывшие на место происшествия полицейские застали нескольких нетрезвых граждан, которые выясняли отношения между собой. Выяснилось, что конфликт произошёл на почве разногласий, возникших в процессе распития спиртных напитков, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был привязан пищевой плёнкой.

Все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Полиция проводит проверку.

Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, женщина привязала к дереву голых мужа и его любовницу. На радикальные меры она пошла после того, как застукала их вместе.