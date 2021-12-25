Мужчина застрелил своего брата на охоте, приняв его за животное

В Якутии охотник случайно убил брата из огнестрельного оружия, перепутав родственника с животным. В результате убийства против стрелявшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели мужчины на охоте в Горном районе, — передаёт ведомство.

По информации следствия, инцидент произошёл 23 декабря 2021 года в местности Эргис, находящейся в 44 километрах от села Дикимдя Горного района. В тот день мужчина в возрасте 47 лет выстрелил из охотничьего карабина «Тигр-К» в сторону 51-летнего мужчины и попал в голову. Было произведено не менее трёх выстрелов с расстояния 150 метров, один из них оказался летальным, раненый мужчина скончался на месте.

По словам СУ СК, стрелявший рассказал, что в условиях плохой видимости он принял человека за животное и нажал спусковой крючок.

В настоящее время в рамках расследования устанавливается объективная картина произошедшего. Расследование продолжается, — сообщает СУ СК.

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