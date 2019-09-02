В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в Красногорске мужчина устроил стрельбу их неустановленного оружия с балкона многоэтажки.
ЧП произошло на бульваре Космонавтов. По данным силовиков, местный житель 1974 года рождения произвёл несколько выстрелов из неустановленного предмета. Силовикам удалось его задержать. Сейчас идёт проверка произошедшего, передаёт «
Ранее, как писал News.ru, неизвестный устроил стрельбу в американской Филадельфии. В результате ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.