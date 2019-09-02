Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в Красногорске мужчина устроил стрельбу их неустановленного оружия с балкона многоэтажки.

ЧП произошло на бульваре Космонавтов. По данным силовиков, местный житель 1974 года рождения произвёл несколько выстрелов из неустановленного предмета. Силовикам удалось его задержать. Сейчас идёт проверка произошедшего, передаёт «Москва 24».

Ранее, как писал News.ru, неизвестный устроил стрельбу в американской Филадельфии. В результате ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.

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