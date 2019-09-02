https://static.news.ru/photo/494e9ad6-cd70-11e9-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что в Красногорске мужчина устроил стрельбу их неустановленного оружия с балкона многоэтажки.

ЧП произошло на бульваре Космонавтов. По данным силовиков, местный житель 1974 года рождения произвёл несколько выстрелов из неустановленного предмета. Силовикам удалось его задержать. Сейчас идёт проверка произошедшего, передаёт « Москва 24 ».

Ранее, как писал News.ru, неизвестный устроил стрельбу в американской Филадельфии. В результате ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.