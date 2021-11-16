Мужчина устроил стрельбу в московском метро

На центральной станции Московского метрополитена утром 16 ноября произошла стрельба, один из пассажиров получил ранение. Подробности не раскрываются. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент случился на станции «Библиотека имени Ленина» в центре Москвы. Мужчина выстрелил в прохожего из пневматического пистолета. В результате пассажир получил ранение в шею. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Ранее стало известно, что на станции «Окружная» Московского центрального кольца произошла драка с приезжими. Молодые люди громко ругались и задевали пассажиров поезда. На сделанное замечание они отреагировали агрессией, после чего в конфликт включились пассажиры. Драка продолжалась, пока поезд проезжал две станции. После этого злоумышленники покинули вагон. Проводится проверка.