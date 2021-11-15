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Массовая драка с приезжими на МЦК попала на видео

12:34, 15 ноября 2021
Массовая драка с приезжими на МЦК попала на видео Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка с участием гостей столицы, передаёт телеканал РЕН ТВ. Инцидент случился в выходные, в соцсетях распространилась его видеозапись.

Молодые приезжие мужчины громко ругались и задевали пассажиров поезда. Одна из женщин сделала им замечание, после чего они начали её оскорблять. За женщину вступился пассажир, за что агрессивно настроенные мужчины напали на него. Тогда в конфликт включились другие пассажиры вагона.

Драка продолжалась, пока поезд проезжал две станции. После этого агрессоры покинули вагон. Правоохранители проводят проверку по данному факту, пока никого не задержали.

Ранее стало известно о массовой драке с участием мигрантов в Санкт-Петербурге. Она произошла вечером 14 ноября на плодово-овощной базе на Софийской улице. По итогам инцидента 22 человека доставили в полицию. Среди задержанных был один россиянин и семеро граждан Узбекистана.

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