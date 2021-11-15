Массовая драка с приезжими на МЦК попала на видео

На станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка с участием гостей столицы, передаёт телеканал РЕН ТВ. Инцидент случился в выходные, в соцсетях распространилась его видеозапись.
Молодые приезжие мужчины громко
Драка продолжалась, пока поезд проезжал две станции. После этого агрессоры покинули вагон. Правоохранители проводят проверку по данному факту, пока никого не задержали.
Ранее стало известно о массовой драке с участием мигрантов в Санкт-Петербурге. Она произошла вечером 14 ноября на плодово-овощной базе на Софийской улице. По итогам инцидента 22 человека доставили в полицию. Среди задержанных был один россиянин и семеро граждан Узбекистана.