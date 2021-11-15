Более 20 человек доставили в полицию после массовой драки в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов. После неё 22 человека были доставлены в полицию Восьмерых из них задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошёл вечером 14 ноября на плодово-овощной базе, расположенной на Софийской улице. В числе задержанных один россиянин и семеро граждан Узбекистана. На мигрантов составили административные протоколы о нарушении правил въезда в Россию, об уклонении от административного выдворения за пределы РФ и о побоях.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что массовая драка с участием мигрантов произошла в центре Москвы, на Бауманской улице. Несмотря на то что дерущиеся разбежались ещё до приезда полиции, в участок были доставлены 49 человек. Из них задержали 15.