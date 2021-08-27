16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

17:59, 28 августа 2021
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В Сети появилось видео массовой драки в центре Москвы, в которой, по предварительным данным, участвовали мигранты.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео