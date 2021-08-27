Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
В Сети появилось видео массовой драки в центре Москвы, в которой, по предварительным данным, участвовали мигранты.
Добавить наши новости в избранные источники
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
Сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек после массовой драки в центре Москвы, сообщили в столичном управлении МВД.
Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек, — отметили в пресс-службе МВД.
В ведомстве...
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы