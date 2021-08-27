В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек после массовой драки в центре Москвы, сообщили в столичном управлении МВД.

Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек, — отметили в пресс-службе МВД. В ведомстве...