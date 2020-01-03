Мужчина, получивший травму в батутном центре в ТЦ «Сити Молл» города Стерлитамака, умер.
Инцидент произошёл 26 декабря 2019 года. После травмирования 24-летний пострадавший был госпитализирован, но скончался 3 января. В данное время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося,
Ранее News.ru писал, что 11-летняя спортсменка погибла во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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