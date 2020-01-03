https://static.news.ru/photo/bca87fa0-2ef6-11ea-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, получивший травму в батутном центре в ТЦ «Сити Молл» города Стерлитамака, умер.

Инцидент произошёл 26 декабря 2019 года. После травмирования 24-летний пострадавший был госпитализирован, но скончался 3 января. В данное время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, передаёт sterlitamakcity.ru.

Ранее News.ru писал, что 11-летняя спортсменка погибла во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.