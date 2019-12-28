https://static.news.ru/photo/6199904c-2b2f-11ea-9421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Двое сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению при попытке задержать нарушителя в Заельцовском районе Новосибирска.

Младший сержант полиции Марк Литвинов и старший лейтенант Дмитрий Некрасов выехали на вызов на улицу Дачную после того, как местные жители сообщили о подозрительном мужчине в подъезде. На просьбу предоставить документы злоумышленник набросился с ножом на полицейских и ранил их, передаёт РЕН ТВ.

Один из стражей порядка произвёл выстрел и ранил нападавшего. В данное время сотрудники правоохранительных органов доставлены в больницу, их оперируют. По некоторой информации, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.