Двое сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению при попытке задержать нарушителя в Заельцовском районе Новосибирска.
Младший сержант полиции Марк Литвинов и старший лейтенант Дмитрий Некрасов выехали на вызов на улицу Дачную после того, как местные жители сообщили о подозрительном мужчине в подъезде. На просьбу предоставить документы злоумышленник набросился с ножом на полицейских и ранил их,
Один из стражей порядка произвёл выстрел и ранил нападавшего. В данное время сотрудники правоохранительных органов доставлены в больницу, их оперируют. По некоторой информации, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.
Ранее NEWS.ru писал, что вооружённый острым предметом мужчина напал на сотрудника полиции во время проверки документов. Инцидент произошёл на севере столицы в районе Ховрино.
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