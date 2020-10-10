Мужчина показал на дороге стриптиз водителям Кузбасса

https://static.news.ru/photo/cc82b170-0bd2-11eb-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прохожий устроил танцы с раздеванием на проезжей части, едва не угодив под колёса автомобилей. Инцидент произошёл в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

Видео происшествия появилось в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пешеход выходит на дорогу. Сначала он ходит из стороны в сторону, потом начинает танцевать и снимать с себя одежду.

В комментариях пользователи предположили, что мужчина был не вполне адекватен. Возможно, нетрезв.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининградской области нетрезвый мужчина силой поцеловал в губы ученицу младших классов, которая стояла с подругой около гимназии.