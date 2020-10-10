Под Калининградом незнакомец силой поцеловал школьницу в губы

https://static.news.ru/photo/419dfcec-0bd0-11eb-bfce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Калининградской области разбираются с ЧП, которое произошло около гимназии города Зеленоградска. Там неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетней девочке.

Мужчина подошёл к находившимся перед образовательным учреждением ученикам младших классов. После этого он схватил одну из них, стиснул в объятиях и начал целовать в губы.

О случившемся родителям рассказала одна из девочек. После этого взрослые обратились в полицию и подняли записи камер наблюдения. Ролик с предупреждением к семьям других детей был обнародован в социальной сети «ВКонтакте». По информации пользователей группы «Подслушано Зеленоградск», ЧП произошло утром 11 октября.

Предполагаемый педофил уже задержан. Им оказался 47-летний местный житель. Однако он оказался сильно пьяным и объяснить мотивы своих действий не смог.

Ранее в Архангельской области, как писал NEWS.ru, был задержан исполняющий обязанности министра образования Юрий Гнедышев. Его заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Чиновника отправили под домашний арест.