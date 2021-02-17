Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Дубровка»

Фото: АГН «Москва»

Российские спецслужбы в Воронеже задержали несколько человек, связанных с украинской неонацистской группировкой «МКУ». При обыске у подозреваемых были изъяты холодное оружие, запрещённая символика и экстремистская литература.

ФСБ РФ во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых...