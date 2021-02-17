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Происшествия

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Дубровка»

10:48, 18 февраля 2021 72
Фото: АГН «Москва»

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции «Дубровка» столичного метрополитена. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего мужчины достали, движение восстановлено, — рассказал источник.

До этого движение по Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы было приостановлено, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.

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