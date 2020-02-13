https://static.news.ru/photo/ec338928-4e5d-11ea-803e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боязнь заразить близких и односельчан коронавирусом привела жителя расположенного в штате Андхра-Прадеш в Индии округа Читтур к самоубийству.

54-летний мужчина диагностировал у себя симптомы COVID-2019. Разубедить его в отсутствии этого вируса в организме не смогли даже медики. Они сообщили пациенту, что у него есть некая инфекция, и посоветовали носить маску, пишет India Today. При этом врачи заверили, что мужчина не заражён коронавирусом.

Жителя Индии охватила паника, и он наложил на себя руки, решив, что не хочет быть переносчиком заразы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачам в Индии удалось вылечить одну из пациенток, подхвативших коронавирус.