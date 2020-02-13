Боязнь заразить близких и односельчан коронавирусом привела жителя расположенного в штате Андхра-Прадеш в Индии округа Читтур к самоубийству.
54-летний мужчина диагностировал у себя симптомы COVID-2019. Разубедить его в отсутствии этого вируса в организме не смогли даже медики. Они сообщили пациенту, что у него есть некая инфекция, и посоветовали носить маску,
Жителя Индии охватила паника, и он наложил на себя руки, решив, что не хочет быть переносчиком заразы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачам в Индии удалось вылечить одну из пациенток, подхвативших коронавирус.
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