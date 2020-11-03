Мужчина обокрал квартиру и уснул в кровати с хозяйкой

https://static.news.ru/photo/79e514d6-1df6-11eb-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Урай Ханты-Мансийского автономного округа задержан по подозрению в квартирной краже. Пикантность рядовому, казалось бы, преступлению придаёт то, что после содеянного злоумышленник прилёг отдохнуть, а проснулся уже вместе с хозяйкой.

О случившемся известно из эмоционального рассказа потерпевшей и путанных воспоминаний подозреваемого, который, впрочем, отказался свидетельствовать против себя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Несколько дней назад женщина вернулась с работы, но, будучи уставшей, забыла запереть входную дверь. Некоторое время спустя мужчина направлялся домой из кафе, где отдохнул, выпив сверх меры. По пути он зачем-то зашёл в незнакомый подъезд. Что было дальше, доподлинно неизвестно. Однако посреди ночи хозяйка квартиры проснулась и увидела рядом с собой незнакомца, на присутствие которого не рассчитывала, так как живёт одна. Испугавшись, женщина начала кричать и потребовала от мужчины покинуть помещение. Тот ретировался.

Лишь через несколько дней, окончательно придя в себя от произошедшего, гражданка обнаружила пропажу паспорта и не досчиталась денег. Она обратилась в полицию, где составили фоторобот предполагаемого вора.

Подозреваемого вскоре задержали, но он отказался признавать вину. Тем не менее в его квартире провели обыск и нашли паспорт потерпевшей вместе с брелоком от её ключей.

В отношении мужчины возбуждено дело по п. «а», ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Он заключён под стражу.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Москвы заявила в полицию о краже из квартиры 63 млн рублей. Деньги и драгоценности пропали из сейфа, пока она находилась за границей. В преступлении заподозрили её бывшего супруга.