Муж рассказал о погибшей при взрыве автобуса жене в Воронеже

Муж погибшей при взрыве автобуса женщины, Татьяны Ивановой, рассказал о жене. По его словам, она была кондитером и в момент трагедии ехала с работы домой, сообщает РЕН ТВ.

Татьяна Иванова умерла в реанимации после того, как была прооперирована. Женщине пришлось ампутировать ноги. По словам подруги Татьяны, Нины Батищевой, погибшая была очень добрым и светлым человеком, который не сделал никому ничего плохого.

На помощь пострадавшим от взрыва пассажирам бросились очевидцы. Один из них запрыгнул в автобус через выбитое окно и в первую очередь бросился спасать зажатую между сиденьями девочку.

Все видели, как устроены сидения в ПАЗике: между ними не засунешь даже руку. Там палец не просунешь. Я её начал пробовать вытягивать. Стала кричать, что ей больно. Мы просто разорвали эти две сидухи, — рассказывает молодой человек.

По его словам, пол в маршрутке горел огнём и последней в салоне оставалась та самая женщина — Татьяна Иванова — которой оторвало ноги. Позже стало известно о смерти ещё одной пострадавшей пассажирки.

Недалеко от места происшествия на остановке образовался стихийный мемориал. Неравнодушные люди приносят цветы, в их числе — коллеги и друзья погибшей Татьяны.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших во время взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 22 человек. В больницах после взрыва находятся 15 человек.