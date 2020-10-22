Муфтий Дамаска стал жертвой теракта

Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате взрыва бомбы, подложенной в его автомобиль.
Инцидент произошёл в пригороде сирийской столицы Кудсия. Как уточняется в заявлении Министерства по делам вакуфов, муфтий являлся видным богословом и борцом с религиозным экстремизмом. Соответствующую информацию
Ранее NEWS.ru писал, что семь человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Рас эль-Айн.
Известно, что город Рас эль-Айн и близлежащие поселения на севере провинции Хасеке контролируются турецкой армией и лояльными сирийскими бандформированиями.