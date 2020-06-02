Москвичка пыталась протолкнуть колбасу и проглотила зубную щётку

Медики из Боткинской больницы в Москве извлекли зубную щётку из желудка 22-летней пациентки. Операция прошла без последствий для здоровья девушки.
Подробности истории
Мама девушки вызвала скорую. Врачи Боткинской больницы успешно извлекли инородное тело из желудка с помощью зонда. По словам медиков, у пациентки почти полностью отсутствует рвотный рефлекс, что является довольно редкой особенностью организма. Поэтому ей удалось так легко проглотить относительно крупный предмет.
Ранее NEWS.ru писал о необычном экстренном хирургическом вмешательстве в Саудовской Аравии. Местные медики извлекли из желудка пациентки около 2 кг волос.
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