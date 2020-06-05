Мосгорсуд сократил срок ареста Ильи Азара

Мосгорсуд снизил срок административного ареста журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает проект «Апология протеста».
Мосгорсуд снизил срок ареста на пять суток, — написано в Telegram-канале.
Таким образом, мужчина выйдет на свободу 7 июня.
Тверской суд назначил Азару 15 суток ареста 28 мая. То есть к сегодняшнему заседанию он отбыл уже половину этого срока. Журналиста задержали за одиночный пикет на Петровке в защиту автора паблика «Омбудсмен полиции». Позже суд признал его виновным по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).
На следующий день после ареста Азара началась череда одиночных пикетов в его поддержку, которые также сопровождались задержаниями. Пикеты продлились несколько дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал активиста за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.
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