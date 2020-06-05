Мосгорсуд сократил срок ареста Ильи Азара

https://static.news.ru/photo/ba5a45a0-a71c-11ea-8f26-fa163e074e61_660.jpg Илья Азар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд снизил срок административного ареста журналиста Ильи Азара. Об этом сообщает проект «Апология протеста».

Мосгорсуд снизил срок ареста на пять суток, — написано в Telegram-канале.

Таким образом, мужчина выйдет на свободу 7 июня.

Тверской суд назначил Азару 15 суток ареста 28 мая. То есть к сегодняшнему заседанию он отбыл уже половину этого срока. Журналиста задержали за одиночный пикет на Петровке в защиту автора паблика «Омбудсмен полиции». Позже суд признал его виновным по ч. 8 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

На следующий день после ареста Азара началась череда одиночных пикетов в его поддержку, которые также сопровождались задержаниями. Пикеты продлились несколько дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд арестовал активиста за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.