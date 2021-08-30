Мосгорсуд начал эвакуацию из-за сообщения о минировании
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
12:24, 31 августа 2021
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
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Мосгорсуд начал экстренную эвакуацию из-за поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. За неделю суд «минируют» уже второй раз, пишет ТАСС.
В настоящий момент эвакуация объявлена в трёх зданиях Московского городского суда, — сообщили в пресс-службе.
24 августа руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев сообщал, что в Мосгорсуде сработала система оповещения о ЧС. Проводилась экстренная эвакуация. Независимый кандидат в депутаты Госдумы Роман Юнеман рассказывал, что эвакуация началась за две минуты до начала заседания по его жалобе на снятие с выборов. В ходе проверки учреждения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что 30 августа полицейские по всей Москве получали сообщения о взрывных устройствах в ресторанах «Тануки». Директор сети по маркетингу рассказал, что связывает происходящее с угрозами, которые поступали от националиста Владислава Позднякова и сторонников его организации «Мужское государство».